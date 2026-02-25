Riapertura trionfo | strada 83 torna agibile dopo maltempo devastante

La strada provinciale 83 nel Vibonese riapre dopo i disagi causati dal maltempo La strada provinciale 83, nel tratto tra Daffinacello e Parghelia, è stata finalmente riaperta al traffico dopo un complesso intervento di ripristino reso necessario dalle piogge intense che hanno colpito la zona. L’amministrazione provinciale ha completato un iter tecnico e amministrativo articolato, che ha richiesto un impegno a 360 gradi per garantire la sicurezza e la funzionalità della viabilità. La riapertura rappresenta un importante passo avanti per il territorio, che ora può contare su un collegamento fondamentale per la mobilità locale. Le piogge costanti e le condizioni meteorologiche avverse hanno reso particolarmente complessa la ricognizione delle criticità e la redazione della relazione tecnica necessaria per il ripristino. L’amministrazione ha dovuto individuare le risorse economiche e avviare le procedure di assegnazione, rispettando tutte le verifiche previste dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

