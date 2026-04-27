la nuova resistenza lotti contro disuguaglianze e politica estera asservita

Ottantuno anni fa, un gruppo di combattenti si oppose alle ingiustizie e alle ingerenze straniere, dando vita a una forma di resistenza che si è tramandata nel tempo. Questi individui hanno sfidato il regime e le influenze esterne, affrontando sacrifici per difendere i diritti e la sovranità del paese. La loro azione ha rappresentato un momento cruciale nella storia, segnando un passo importante nella lotta contro le disuguaglianze e le ingerenze politiche.

Ottantuno anni fa i nostri padri, nonni e bisnonni, come pure le nostre madri, nonne e bisnonne, combattevano e a volte purtroppo morivano per mano di fascisti e nazisti per darci un futuro degno, delineato tre anni dopo nei centotrentotto articoli della Costituzione repubblicana, come base irrinunciabile di un nuovo ordinamento giuridico e sociale basato sul lavoro, l’eguaglianza formale e sostanziale e il ripudio della guerra. Non possiamo però nasconderci che, ottantuno anni dopo, il bilancio è fortemente negativo. Decenni di ignavia ed opportunismo delle cosiddette sinistre, culminate nella criminale neutralizzazione e smembramento del...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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