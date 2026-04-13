Un ex presidente degli Stati Uniti ha criticato pubblicamente il papa Leone, accusandolo di essere debole nel contrastare la criminalità e di avere una gestione fallimentare della politica estera. La sua dichiarazione si concentra sulla percezione di inefficacia del pontefice nel affrontare questioni di sicurezza e relazioni internazionali, evidenziando come il pontefice abbia espresso preoccupazioni legate alla paura. La polemica si inserisce in un contesto di tensione tra le due figure.

“ Papa Leone è debole in materia di criminalità e pessimo in politica estera. Parla di ‘paura’ dell’ amministrazione Trump, ma non menziona la paura che la Chiesa Cattolica e tutte le altre organizzazioni cristiane hanno provato durante il Covid, quando arrestavano sacerdoti, ministri e chiunque altro per aver celebrato funzioni religiose, anche all’aperto e mantenendo una distanza di sicurezza di tre o sei metri”. Lo scrive su Truth il presidente americano, Donald Trump. Il post su Truth in cui Donald Trump ha attaccato papa Leone XIV. (Foto: Truth Social, Donald Trump) “Preferisco di gran lunga suo fratello Louis a lui, perché Louis è un vero sostenitore del Maga.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stati Uniti, Trump contro papa Leone: “Debole su criminalità e terribile in politica estera”

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Donald Trump sfida Papa Leone XIV: “Debole e liberale, pessimo in politica estera”. Poi si mostra sui social in vesti biblicheIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con dichiarazioni senza precedenti, ha criticato aspramente Papa Leone XIV.

Papa Leone: Dio rifiuta la guerra, nessuno può usarlo per giustificarla