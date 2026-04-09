Il governo guidato dalla presidente del consiglio ha annunciato ufficialmente di voler proseguire il proprio mandato fino alla scadenza naturale della legislatura, escludendo al momento eventuali elezioni anticipate o rimpasti di governo. La decisione è stata comunicata in un intervento pubblico, in cui si è ribadito l’impegno a mantenere la stabilità politica e a rafforzare le relazioni internazionali, in un contesto di crescenti tensioni con le forze di opposizione.

Roma, 9 aprile 2026 – La linea è tracciata, e Giorgia Meloni sceglie di tracciarla con un tratto netto, quasi ostinato: niente elezioni anticipate, niente dimissioni, niente rimpasto, avanti fino alla fine della legislatura. Un messaggio che suona insieme come rassicurazione per la maggioranza e come sfida per l’opposizione, ma soprattutto come tentativo di ridefinire il perimetro politico dopo la sconfitta referendaria. Una sconfitta che pesa — inutile negarlo — ma che Palazzo Chigi prova a trasformare in snodo, più che in resa. Se esiste una “nuova fase”, questa non nasce da un cambio di agenda, bensì da un irrigidimento della postura. Meloni non arretra, rilancia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni lancia la ‘nuova fase’ del suo governo. Stabilità, politica estera e scontro più aspro con gli avversari

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