La Normale studia gli squali della Groenlandia per scoprire i segreti dell' invecchiamento

Gli scienziati della Normale stanno conducendo uno studio sugli squali della Groenlandia, conosciuti come i vertebrati più longevi al mondo, alcuni dei quali raggiungono età di almeno tre secoli. Durante le analisi, sono emerse evidenze di problemi cardiaci diffusi tra questi animali, condizioni che nel genere umano potrebbero essere fatali. La ricerca si concentra sulla relazione tra longevità e salute cardiovascolare in queste creature marine.

Pisa, 25 aprile 2026 - Gli squali della Groenlandia, i vertebrati più longevi esistenti, che arrivano a età sorprendentemente avanzate, fino ad almeno tre secoli, convivono con pesanti problematiche cardiache, che sarebbero fatali nell’uomo. Fibrosi, danni mitocondriali, e stress ossidativo non precludono invece la vita di questi animali, che cacciano e si riproducono per centinaia di anni nelle profondità del nord Atlantico. Come fanno? Alla domanda ha risposto un team internazionale di scienziati, guidato da biologi della Scuola Normale Superiore di Pisa. «La chiave è il fenomeno della ‘resilienza’, che in fisiologia indica la capacità di un organismo di mantenere le sue funzioni anche in presenza di una patologia – spiega Alessandro Cellerino -.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Normale studia gli squali della Groenlandia per scoprire i segreti dell'invecchiamento Notizie correlate “Il loro cuore può convivere con lesioni cardiache letali per la specie umana”: dagli squali della Groenlandia una scoperta che può cambiare lo studio dell’invecchiamento umanoUn cuore segnato dalle cicatrici del tempo che, invece di cedere, continua a battere per secoli. Come rigenerarsi in primavera: al Bike Café una serata per scoprire i segreti della detossificazioneStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Il terzo incontro... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: La resilienza degli squali della Groenlandia. Cuori malati, battono per secoli; Dl sicurezza, norma su avvocati e rimpatri: si studia una soluzione; Il più ampio studio finora condotto sui genomi antichi rivela una sorprendente accelerazione dell'evoluzione umana; Nanoplastiche, cosa racconta lo studio UniMi sugli effetti sulla fertilità. Buonasera, è normale che all'interno di un bando di concorso per assistente amministrativo in ospedale non ci siano le indicazioni delle materie da studiare per le prove Grazie. - facebook.com facebook