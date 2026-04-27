La neopromossa va Trodica derby e terzo posto Cade la Sangiustese

Nel match tra Trodica e Sangiustese, la squadra locale ha ottenuto una vittoria per 2-0. La partita ha visto la Trodica salire in classifica, raggiungendo il terzo posto, mentre la Sangiustese ha subito la seconda sconfitta consecutiva. La formazione di casa ha schierato Baldi tra i pali, con i cambi effettuati nel secondo tempo da Leo Mario, Emiliozzi e L. La Sangiustese, invece, ha concluso con alcuni sostituzioni durante il secondo tempo.

TRODICA 2 SANGIUSTESE 0 TRODICA: Baldi; Gobbi, Cosignani (27’ st Leo Mario), Tomassini, Ciaramitaro, Marcaccio (17’ st Emiliozzi), Costa Ferreira, Panichelli, Spagna (17’ st L. Cognini), Veneroso (17’ st Bugaro), Marchionni (17’ st Salvemini). All.: Pollastrelli. SANGIUSTESE: Di Battista; Lattanzi (35’ st Ruggeri), Pasqualini, Iommi, Wahi, Ferrer (21’ st Cichella), Crescenzi, Corradini (26’ st Masi), Ausili (32’ st A. Cognini), Perpepaj, Grassi (15’ st Brugnini). All.: Cecchi. Arbitro: Ballarò di Pesaro. Reti: 8’ st e 46’ st Panichelli. La neopromossa Trodica vince il derby con la Sangiustese e chiude il cammino sul terzo gradino del podio, ma ciò non è sufficiente per i playoff in quanto la Fermana, seconda in classifica, ha un vantaggio superiore di 10 punti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La neopromossa va. Trodica, derby e terzo posto. Cade la Sangiustese Notizie correlate Trodica. Buratti: "L’obiettivo è centrare il terzo posto»Dopo oltre un mese il Trodica è tornato alla vittoria e lo ha fatto sempre al San Francesco, superando l’Urbania. Trasferta insidiosa a Urbino. "Trodica, c’è da garantirsi il terzo posto»"Il terzo posto dipende solo da noi, vincendo le gare rimaste saremo sicuri di avere centrato questo obiettivo perché come minimo il Trodica deve...