Il Movimento 5 Stelle ha annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti sul ministro Crosetto. La richiesta nasce dopo che sono state rese pubbliche informazioni riguardanti una possibile cessione della nave Garibaldi all’Indonesia e un interesse privato della società Drass Spa legato a questa operazione. La questione riguarda anche una cifra di 54 milioni di euro.

Il Movimento 5 Stelle ha deciso di presentare un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti sul ministro Crosetto, dopo che sono emerse informazioni su una possibile cessione della nave Garibaldi all’Indonesia e su un potenziale interesse privato legato alla Drass Spa. L’inchiesta punta a comprendere come si conciliano l’interesse pubblico della nave militare con quello di un’azienda vicina al governo, in un contesto dove emergono lettere d’intenti non ancora mostrate al Parlamento. L’attenzione si concentra sulla presenza del ministro durante un viaggio a Dubai, dove avrebbe incontrato il presidente della Drass Spa, e su documenti scambiatiti tra i ministeri della Difesa italiano e indonesiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garibaldi all’Indonesia: Crosetto, Drass e i 54 milioni

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