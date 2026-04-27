Una megattera arenata nel Mar Baltico è ancora presente sulla spiaggia tedesca, dove si trova da oltre un mese. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e dei media locali, con i soccorritori che continuano a monitorare le condizioni dell’animale. Nei giorni scorsi, si è parlato di un’eventuale operazione di recupero, che dovrebbe avere inizio a breve, secondo le comunicazioni ufficiali delle autorità competenti.

Dopo più di un mese in Germania è diventata un caso politico e a breve dovrebbe cominciare una nuova operazione di salvataggio Dopo più di un mese sono ancora in corso i tentativi di salvataggio della megattera da 12 tonnellate arenata nei pressi dell’isola di Poel, nel Mar Baltico, in Germania. Dopo una serie di manovre fallite per liberarla, in questi giorni dovrebbe iniziare un’operazione finanziata da due milionari, Karin Walter-Mommert e Walter Gunz, che prevede di sollevare la balena con dei cuscini d’aria e di trasportarla su una chiatta fino al Mare del Nord, a circa 400 chilometri di distanza, nella speranza che riesca poi a raggiungere l’Oceano Atlantico.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La megattera arenata nel mar Baltico è ancora lì

Whale Rescue Crisis: Trapped in Shallow Waters | Germany | World News #Short

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