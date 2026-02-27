A Prato si svolge un corteo promosso da ‘Remigrazione e riconquista’ il 7 marzo, con Luca Marsella come presidente e portavoce di CasaPound. La manifestazione ha suscitato reazioni contrastanti, con il sindaco che ha definito l’evento come un’offesa alla storia e ai valori della Toscana. La polemica si concentra sulla presenza e il messaggio del corteo nel territorio.

A Prato 7 marzo tappa toscana mobilitazione nazionale di 'Remigrazione e riconquista', presidente Luca Marsella, portavoce CasaPound. Calamai, presidente Provincia: "Data ferita aperta: nel 1944 lavoratori pratesi in sciopero vennero arrestati da nazifascisti e deportati". Pd Toscana: "Prefettura valuti autorizzazione". Contro corteo E’ polemica per il corteo annunciato il 7 marzo a Prato da ‘Remigrazione e riconquista’, presidente Luca Marsella, portavoce di CasaPound. Tappa toscana di una manifestazione nazionale che segue la marcia a Bolzano prevista sabato 28 febbraio. Il Comitato Remigrazione e riconquista, si legge sul sito, “nasce come iniziativa congiunta di quattro realtà fondatrici – CasaPound Italia, Rete dei Patrioti, VFS e Brescia ai Bresciani”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Remigrazione in marcia a Prato, scoppia la polemica. Biffoni: “Offesa alla nostra storia e ai valori della Toscana”

Leggi anche: Corteo pro remigrazione. Prato è la tappa toscana. E scoppia la polemica

Bande di antifascisti attaccano Marcia per la Remigrazione a Manchester/ UK choc, 11 arresti: cos’è successoCaos a Manchester per la Marcia per la Remigrazione: bande di antifascisti e centri social attaccano il movimento Britain First. Nuove tensioni in UK ... ilsussidiario.net

Remigrazione e Riconquista, nuovo corteo anche a Prato il 7 marzo. La mobilitazione si estende e prende forza da nord a sud.Remigrazione e Riconquista, nuovo corteo anche a Prato il 7 marzo. La mobilitazione si estende e prende forza da nord a sud. agenziagiornalisticaopinione.it

Domani, sabato 28/02 si marcia su Bolzano! L'ITALIA AGLI ITALIANI, L'EUROPA AGLI EUROPEI! #Remigrazioneericonquista #Remigrazione #bresciaaibresciani - facebook.com facebook