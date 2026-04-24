Convegno Remigrazione a Napoli parte il corteo di protesta | chiusi svincoli della Tangenziale

A Napoli è iniziato un corteo di protesta organizzato dal comitato Remigrazione e Riconquista contro l'iniziativa sulla remigrazione. Durante la manifestazione, sono stati chiusi alcuni svincoli della Tangenziale, creando disagi alla viabilità cittadina. La protesta ha coinvolto diversi partecipanti che si sono mossi lungo il percorso definito dal comitato. La polizia ha presidiato l’area per monitorare la situazione e gestire eventuali sviluppi.

È partito a Napoli il corteo di protesta contro l'iniziativa sulla remigrazione promossa dal comitato Remigrazione e Riconquista. Su richiesta della Questura di Napoli, alle 16:30 di oggi 24 aprile chiudono gli svincoli di uscita Doganella Est e Ovest. Su richiesta della Questura di Napoli, gli svincoli di uscita Doganella est e ovest saranno chiusi dalle ore 16:30 di oggi 24 aprile 2026 e fino a cessate esigenze. La decisione è stata presa in relazione al Convegno sulla “Remigrazione” e alla contromanifestazione del movimento “No Kings”. Corteo No Kings blocca la Tangenziale, bruciati cartelloni con bandiere Usa e Israele. «Siamo...🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Convegno Remigrazione a Napoli, parte il corteo di protesta: chiusi svincoli della Tangenziale Notizie correlate Remigrazione, la protesta di Cgil e centri sociali: "Napoli accogliente e antifascista"La risposta al generale Roberto Vannacci arriva 24 ore dopo l'apertura della sede napoletana di Futuro nazionale. Manutenzione del verde, svincoli autostradali chiusi a stepChiusure dei caselli per la manutenzione di alberi ai margini della carreggiata dell'A1. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ultradestra a Napoli per parlare di remigrazione, sinistra annuncia proteste; Svelata sede convegno su remigrazione a Napoli; 25 aprile, a Napoli corteo contro convegno Casapound su remigrazione; Remigrazione, caos sul convegno a Napoli: presidio in piazza e scontro politico. Convegno Remigrazione a Napoli, chiusi gli svincoli Doganella Est ed Ovest: stop dalle ore 16.30Su richiesta della Questura di Napoli, alle 16:30 di oggi 24 aprile chiudono gli svincoli di uscita Doganella Est e Ovest. Su richiesta della Questura di Napoli, gli svincoli di ... ilmattino.it Presidio contro convegno su remigrazione alla vigilia del 25 aprile a NapoliUn presidio di protesta domani alle 16,30 in piazza Carlo Terzo contro l'iniziativa sulla remigrazione promossa dal comitato Remigrazione e Riconquista al Millenium Gold Hotel di Napoli, a pochi passi ... ansa.it Convegno Remigrazione a Napoli, chiusi gli svincoli Doganella Est ed Ovest: stop dalle ore 16.30 facebook Presidio contro il convegno sulla remigrazione alla vigilia del 25 aprile a Napoli. Cgil, Anpi e Rete No King in piazza Carlo Terzo oggi pomeriggio #ANSA x.com