La maratona del secolo

Al 41º chilometro della Maratona di Londra del 2026, l’ultima delle grandi maratone primaverili, si trovano in testa alla corsa due atleti: il favorito e campione in carica e un esordiente. I due sono alla pari e continuano a correre fianco a fianco, lasciando intuire un finale incerto e molto combattuto. La gara sta entrando nella sua fase decisiva, con i concorrenti che si avvicinano al traguardo.

Al 41º chilometro della Maratona di Londra 2026, l’ultima delle Major primaverili, il favorito e campione in carica Sabastian Sawe e l’esordiente Yomif Kejelcha sono perfettamente appaiati, in testa alla gara. I numeri delle grafiche televisive in sovraimpressione proiettano entrambi su un tempo finale di 42 secondi più veloce rispetto al record del mondo vigente, il 2:00’35” con cui Kelvin Kiptum nell’autunno del 2023 aveva sconvolto il mondo del podismo. A patto che riescano a mantenere il ritmo folle con cui stanno menando l’asfalto del Victoria Embankment, per entrambi si prospetta una maratona sotto le due ore. Fino a dieci anni fa,...🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - La maratona del secolo La Maratona più antica d'Europa Notizie correlate È la beffa del secolo? Rimonta folle, la maratona di Los Angeles finisce cosìIl maratoneta statunitense Nathan Martin ha conquistato la vittoria domenica alla Los Angeles Marathon per appena un centesimo di secondo. Leggi anche: Il traguardo del secolo di Nicoletta, Cattolica festeggia la prima centenaria del 2026 Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Genova, la partenza della Mezza Maratona; Mezza Maratona di Genova, la vittoria a Mutiri Wahome.Tra le donne Shalyne Lagat. La sindaca Salis chiude in …; Maratona Londra 2026 oggi: orari, programma, stelle al via e dove vederla in streaming; Padova Marathon 2026 — Risultati e Classements. La Mezza maratona conquista il fronte mare, ecco le strade off limitsMigliaia di iscritti per le competizioni da 21 e 13 chilometri. Correrà anche la sindaca Salis. Nel 2027 una gara serale ... ilsecoloxix.it Mezza Maratona di Genova, la vittoria a Mutiri Wahome.Tra le donne Shalyne Lagat. La sindaca Salis chiude in 1h50’37Genova – Il keniota Peter Mutiri Wahome si riprende la Mezza Maratona di Genova a distanza di 3 anni dall’ultima vittoria, che era stata nel 2023: ha tagliato il traguardo con il tempo di 1 ora, 5 min ... ilsecoloxix.it Belpasso premiato alla Maratona della Protezione Civile: doppio riconoscimento a Comune e volontari per impegno e gestione emergenze. https://www.freepressonline.it/2026/04/27/belpasso-premiato-per-protezione-civile-e-volontari/ #Belpasso #Protezione - facebook.com facebook Il keniano ha abbattuto il muro delle 2 ore della Maratona, anche grazie alle super-scarpe da meno di un etto. "E a Berlino potrebbe andare ancora più forte". x.com