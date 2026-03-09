È la beffa del secolo? Rimonta folle la maratona di Los Angeles finisce così

Domenica alla Los Angeles Marathon, il maratoneta statunitense Nathan Martin ha vinto la gara con un margine di appena un centesimo di secondo. La corsa si è conclusa con una rimonta spettacolare, che ha sorpreso gli spettatori e gli altri partecipanti. La vittoria è arrivata al termine di una competizione molto combattuta, culminata con un finale di grande suspense.

Il maratoneta statunitense Nathan Martin ha conquistato la vittoria domenica alla Los Angeles Marathon per appena un centesimo di secondo. Martin ha superato proprio sul traguardo il keniano Michael Kimani Kamau. A penalizzare Kamau è stato un errore commesso poco prima: per alcuni istanti ha imboccato una strada sbagliata, perdendo tempo prezioso che si è rivelato decisivo nel risultato finale.