Olimpiadi 2026 | salto con gli sci e pene XXL? Il curioso dibattito sul doping

L’attenzione si sposta sui sospetti di doping alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nei giorni scorsi, alcuni media internazionali hanno aperto un dibattito insolito, collegando le dimensioni del pene a performance sportive come il salto con gli sci. La notizia ha suscitato sorpresa e ironia, ma resta difficile capire quanto ci sia di concreto dietro queste ipotesi.

Qual è il legame tra le dimensioni del pene e il salto con gli sci? A quanto pare, più di quanto si pensi. almeno secondo il quotidiano tedesco Bild e il New York Times. Alla base del dibattito per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ci sarebbe una pratica discutibile: alcuni atleti sarebbero ricorsi a iniezioni di acido ialuronico per aumentare temporaneamente le dimensioni dei genitali. Perché? Per il regolamento del salto con gli sci: una tuta più larga offre un effetto “vela” durante il volo, aiutando a guadagnare metri preziosi in aria. Secondo uno studio pubblicato su Frontiers, anche soli 2 centimetri in più nell’ampiezza della tuta possono tradursi in un salto più lungo fino a 5,80 metri. 🔗 Leggi su Leggo.it

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono diventate il palcoscenico di una nuova polemica.

