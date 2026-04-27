La libertà va difesa ogni singolo giorno da ciascuno di noi

Sabato, nella città di Sarzana, si è svolta una cerimonia per ricordare l’81° anniversario della Liberazione dal fascismo e dal nazismo. La commemorazione si è svolta in diversi luoghi simbolo della Memoria cittadina, con la partecipazione della sindaca Cristina Ponzanelli. L’evento ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali, che si sono riuniti per celebrare quella che viene considerata una tappa fondamentale della storia locale.

Anche la città di Sarzana ha commemorato, sabato, l’81° anniversario dalla Liberazione dal fascismo e dal nazismo, con una serie di cerimonie nei luoghi simbolo della Memoria cittadina, guidate dalla sindaca Cristina Ponzanelli. Che, nel suo intervento istituzionale, ha coluto sottolineare il valore della memoria e la necessità che ciascuno si assuma la responsabilità di tramandarla, perché la libertà non è una conquista che possa essere data per scontata e definitiva. Nel ricordare con "rispetto e gratitudine il debito che non potremo mai colmare verso chi ha dato la vita per noi", uomini e donne, civili e militari, che "hanno sacrificato tutto per la libertà", la sindaca ha evidenziato che "il 25 aprile non è solo una data.🔗 Leggi su Lanazione.it

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