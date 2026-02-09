Nicola Zingaretti, leader del Pd al Parlamento europeo, ha commentato l’attacco vandalico al liceo Righi di Roma.

Nicola Zingaretti, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, ha rilasciato una dichiarazione riguardo a un recente episodio di vandalismo. “Le svastiche non sono semplicemente scritte sui muri; rappresentano un attacco diretto alla democrazia. Il liceo Righi, colpito da atti vandalici e simboli d’odio, ci ricorda quanto sia fondamentale difendere la democrazia ogni giorno, anche nei luoghi più preziosi per la nostra società. Esprimo la mia solidarietà alla comunità del Liceo”, ha concluso Zingaretti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Zingaretti (Pd) su liceo Righi, democrazia va difesa ogni giorno, solidarieta’

Approfondimenti su Roma Liceo Righi

La Comunità Democratica del Pd annuncia il lancio di un nuovo blog, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la partecipazione interna.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roma Liceo Righi

Argomenti discussi: Verso gli Stati Uniti d'Europa. Il manifesto federalista della delegazione UE del Partito Democratico; Ue, Zingaretti: Draghi ha ragione, serve più integrazione e la via federale - Geagency; Pd a Meloni, il governo ha fallito sulla sicurezza, non accettiamo lezioni; A Folignano Ricci con Zingaretti per l’Europa, l’Italia e le sfide del nuovo anno.

**Milano-Cortina: Pd, 'governo ha fallito su sicurezza, no lezioni'**Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Chi governa non può limitarsi a chiedere dichiarazioni agli altri: deve garantire risultati. Sul piano sociale questo governo ha fallito su tutti i fronti, dalla sanità e l ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Zingaretti (Pd): D’accordo su abolizione superticketÈ ora di dare una mano a chi ha più bisogno di aiuto. Abbiamo iniziato ad abbassare le tasse sul lavoro per aumentare gli stipendi, sono d’accordo con l’idea di lavorare per abolire il superticket ... quotidianosanita.it

Oggi sarò a Roma per la Conferenza Nazionale sulla #casa, organizzata dal Partito Democratico. La prima di una serie di iniziative PD sul tema. Parteciperanno all’incontro anche Chiara Braga, Francesco Boccia, Nicola Zingaretti, Roberto Gualtieri, Sara Fun facebook