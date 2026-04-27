La Lampo Meridien va in paradiso Fedi è l’uomo della provvidenza

La Lampo Meridien ha conquistato una vittoria sul campo contro il Luco, con il risultato di 1-0. La partita si è svolta con la presenza di diversi giocatori in campo, tra cui Foschi, Mengozzi, Maritato e altri. La squadra avversaria ha schierato i giocatori Morozzi, Maruccelli, Bini, Caprio, Pieri, Guidotti, Lemmi e Turini. La sfida si è conclusa con la Lampo Meridien che ha ottenuto i tre punti.

LUCO 0 LAMPO MERIDIEN 1 LUCO Foschi, Mengozzi, Maritato, Morozzi, Maruccelli, Bini, Caprio, Pieri, Guidotti, Lemmi, Turini. A disp. Falsettini, Becchi, Mikaj, Rossi, Trotta, Romanelli, Buzzigoli, Serotti. All. Privitera LAMPO MERIDIEN Pratelli, Chiavacci (25 st L Ferrucci), Nencini, Cortonesi, Dianda, Cappellini, Fedi, Martini, (33 st Bibaj), Cortesi (27 st Mercugliano) Di Vito, Chicchiarelli (6 st N Ferrucci). A disp. Pinzani, Fresta, Del Sorbo, Notarelli, Attinasi. All. Benesperi ARBITRO Bianchi di Livorno MARCATORE Al 10’ pt Fedi LUCO Dal Mugello arriva la notizia del grande trionfo della Lampo Meridien che, vincendo per una rete a zero contro il Luco, si è imposta il campionato di Promozione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Lampo Meridien va in paradiso. Fedi è l’uomo della provvidenza Notizie correlate Lampo Meridien in volo. Fedi e Cortesi a segno. Settimello steso in 20’SETTIMELLO 0 LAMPO MERIDIEN 2 SETTIMELLO Marchi, Biagini, (Liberati), Gori (Lombardi) Giusti, Testaguzza, Zinna, Francini, (Becattini) Thiam, Rocco,... Calcio promozione. La capolista Lampo Meridien affronta in trasferta il CubinoLa venticinquesima giornata del girone A di Promozione propone la capolista Lampo Meriden in trasferta (ore 15) sul campo del Cubino. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Promozione A. Lampo Meridien contro San Marco Avenza: ecco quando si gioca il recupero; Dilettanti Toscana: Rufina allo spareggio, Lampo Meridien regina, Sagginale e Vaglia in festa; Lampo Meridien-San Marco Avenza, mercoledì alle 16 gli ultimi 20?; Lampo Meridien riparti. Non puoi più sbagliare. La Lampo Meridien va in paradiso. Fedi è l’uomo della provvidenzaDal Mugello arriva la notizia del grande trionfo della Lampo Meridien che, vincendo per una rete a zero contro il Luco, si è imposta il campionato di Promozione. Un successo che permette alla squadra, ... sport.quotidiano.net ARBITRO Bianchi di LivornoDal Mugello arriva la notizia del grande trionfo della Lampo Meridien che, vincendo per una rete a zero contro il Luco, si è imposta il campionato di Promozione. Un successo che permette alla squadra, ... sport.quotidiano.net Promozione, Lampo Meridien campione! Casalguidi retrocesso https://tinyurl.com/2urmy2p9 - facebook.com facebook