calcio promozione la capolista lampo meridien affronta in trasferta il cubino

La venticinquesima giornata del girone A di Promozione propone la capolista Lampo Meriden in trasferta (ore 15) sul campo del Cubino. A sei giornate alla fine del campionato, con nove punti di vantaggio sulla seconda in classifica, la squadra di Benesperi è in positizione favorevole per il salto in Eccellenza, ma non può alzare il piede dall’acceleratore. Nell’ultima giornata il Cubino ha pareggiato in trasferta sul campo dello Jolo. Il Lampo Meriden affronta questa trasferta con l’assenza di Giovanni Nencini, squalificato. Incerta la presenza del forte centrocampista Cortonesi. Gli altri giocatori sono tutti a disposizione. Il Ponte Buggianese affronta in casa la San Piero a Sieve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Promozione: la capolista ribaltata dalla doppietta di Vannuzzi. Lampo Meridien cade con la Fortisfortis juventus 2 lampo meridien 1 FORTIS JUVENTUS Morando, Paolini, Bartolini, Vannuzzi, Visibelli, Giannelli, T Becucci (11 st Pecchioli), D...

Promozione. Cade l’imbattibilità del Forte sotto la gestione Santini. La capolista Lampo Meridien passa con un gol di Cortonesiforte dei marmi 0 lampo meridien 1 FORTE DEI MARMI: Baldini, Deda, Sapienza (55’ N.

Promozione, Lampo Meridien sempre più capolista del Girone ALa Lampo Meridien conquista tre punti cruciali col Montelupo e si porta a più nove, approfittando del pareggio dello Jolo ... pistoiasport.com

Promozione. Il Montelupo cade con la capolista. Il gol di Masoni per la bandieraGli amaranto si sono resi pericolosi in più occasioni. Sbagliato un rigore . con Ferrmaca sullo 0-0. msn.com

Dopo la sconfitta con la Lampo Meridien, si torna in campo, e si torna sul nostro Castellani. Appuntamento per domenica 08 marzo alle 15.00, quando ospiteremo il Luco. FORZA RAGAZZI! FORZA MONTELUPO! - facebook.com facebook