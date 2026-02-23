Lampo Meridien in volo Fedi e Cortesi a segno Settimello steso in 20’

Lampo Meridien ha vinto la partita contro Settimello, causata da una difesa debole degli avversari. Fedi e Cortesi hanno segnato i gol decisivi, portando la squadra in vantaggio. Settimello ha subito due reti in soli 20 minuti, lasciando poco spazio alla rimonta. La squadra di casa ha mostrato difficoltà nel controllare il gioco e ha subito le ripartenze avversarie. La partita si è conclusa con un risultato che premia la solidità di Lampo Meridien.