L’Olimpia Teodora si blocca sul più bello Ko casalingo e promozione rimandata

L'Olimpia Teodora ha subito una sconfitta casalinga in una partita che si è conclusa con il punteggio di 2-3. Dopo aver vinto il primo set, la squadra ha perso i successivi quattro, con i parziali di 25-16, 23-25, 28-26, 22-25 e 12-15. Tra i giocatori in evidenza ci sono stati Monaco, Boninsegna, Fabbri e Casini, che hanno realizzato 17 punti ciascuno. La sconfitta ha impedito alla squadra di ottenere la promozione.

OLIMPIA 2 CAMPAGNOLA 3 (25-16, 23-25, 28-26, 22-25, 12-15) Olimpia: Poggi 4, Marchesano 4, Monaco 20, Boninsegna 17, Fabbri 17, Casini 17, Franzoso (L); Balducci 1, Bendoni 2. NE: Ratti, Benzoni, Campoli. All. Rizzi Campagnola: Muzi 33, Reverberi 1, Mescoli 16, Aluigi 6, Migliorini 9, Frangipane 8, Bici (L); Giannelli 1, Secciani 7, Gruda. All. Baraldi Arbitri: Gianferro e Santinelli. Note: spettatori 300 Il match che poteva dare la promozione con tre giornate di anticipo non porta i punti necessari all’ Olimpia che dovrà rinviare ancora l’appuntamento, a meno che Valdarno, oggi, non faccia harakiri interno contro Forlì. Contro Campagnola (Reggio Emilia) è la ripetizione della gara d’andata: una spettacolare battaglia di due ore e mezza, con esito finale rovesciato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Olimpia Teodora si blocca sul più bello. Ko casalingo e promozione rimandata Notizie correlate Ko a sorpresa per l'Olimpia Teodora: la capolista scivola 3-0 sul campo dell'AnderliniQuello che doveva essere un impegno testa-coda tutto sommato abbordabile, si è trasformato nella seconda sconfitta stagionale per le ravennati... Volley, per le Leonesse il sogno si avvicina: l'Olimpia Teodora a un passo dalla promozioneSenza patemi l’Olimpia Teodora fa sua l’intera posta nel match della 22esima giornata contro Scandicci e si avvicina sempre più alla promozione in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Volley, per le Leonesse il sogno si avvicina: l'Olimpia Teodora a un passo dalla promozione; Volley femminile. L’Olimpia Teodora festeggia il secondo posto in Coppa Italia; L’Olimpia Teodora prepara la festa. E conta di farla nel salotto di casa; Vai Teodora, prenditi l’A3. Oggi matchball promozione. Volley, per le Leonesse il sogno si avvicina: l'Olimpia Teodora a un passo dalla promozioneProssimo appuntamento sabato al PalaCosta dove le ravennati sfideranno le emiliane di Campagnola, terze in classifica e in piena lotta per la promozione ... ravennatoday.it Olimpia Teodora, promozione in A3 a un passoSenza patemi l’Olimpia Teodora fa sua l’intera posta nel match della 22esima giornata contro Scandicci e si avvicina sempre più alla promozione in Serie A3. Troppa la differenza tra una squadra prima ... ravenna24ore.it CS Olimpia Teodora – Olimpia Teodora Volley a un passo dalla promozione in A3 Senza patemi l’Olimpia Teodora fa sua l’intera posta nel match della 22esima giornata contro Scandicci e si avvicina sempre più alla promozione in Serie A3. Troppa la differen facebook