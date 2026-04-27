La Juvecaserta si conferma al secondo posto nonostante la sconfitta a Pesaro

La squadra di basket si mantiene al secondo posto della classifica, anche dopo la sconfitta subita in trasferta contro Pesaro. La compagine è in attesa di sapere quale sarà l’avversaria nei quarti di finale, decisione che sarà presa al termine delle partite di play-in in programma giovedì 30 aprile e domenica 3 maggio. La posizione in classifica permette alla squadra di continuare a competere nella fase successiva dei playoff.

La Paperdi Juvecaserta si conferma sul secondo gradino della graduatoria e si prepara ad aspettare di conoscere l’avversaria dei quarti di finale a conclusione della serie di playin che si giocheranno giovedì 30 aprile e domenica 3 maggio. Pur avendo concluso a pari punti con Benacquista Latina e.🔗 Leggi su Casertanews.it

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