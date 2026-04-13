La Juvecaserta sbanca a Cisterna di Latina e aggancia il secondo posto

La Juvecaserta ha vinto in trasferta contro la Benacquista Latina al palasport di Cisterna di Latina, portandosi al secondo posto della classifica di serie B nazionale. La squadra campana ha raggiunto questa posizione in classifica, in coabitazione con altre due formazioni, grazie ai risultati conseguiti nelle ultime giornate e alla classifica avulsa che determina la posizione in caso di pari punti.

La Paperdi Juvecaserta sbanca il palasport di Cisterna di Latina e aggancia in classifica la Benacquista Latina e la Verodol Livorno, issandosi, grazie alla classifica avulsa, al secondo posto del campionato di serie B nazionale. In quello che era il big match della trentacinquesima giornata, i.🔗 Leggi su Casertanews.it Calcio femminile: la Lazio batte nettamente la Fiorentina in Serie A e aggancia il secondo postoLa Lazio alza la testa nel match inaugurale dell’undicesimo turno valido per la Serie A di calcio femminile. Basket, il DREAM Pisa supera Follonica e aggancia Ponsacco, al secondo posto in DR2Pisa, 22 febbraio 2026 – Quinta vittoria consecutiva per il DREAM Basket Pisa, imbattuto nel girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale...