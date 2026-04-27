La Juve Next Gen conclude la stagione al quinto posto, il miglior risultato di sempre. Nei playoff di Serie C affronta la Vis Pesaro nel primo turno, mentre alcuni giocatori del settore giovanile sono pronti a fare il salto in prima squadra. Tra i nuovi arrivati, si sono distinti alcuni giovani calciatori che hanno avuto un buon impatto durante l'annata. La squadra ha mostrato miglioramenti rispetto alle stagioni precedenti.

La stagione della Juve Next Gen è da record. La squadra di Brambilla ha chiuso la regular season al quinto posto del girone B di Serie C: si tratta del miglior posizionamento di sempre. I bianconeri giocheranno la prima sfida dei playoff in casa contro la Vis Pesaro, ma ci sono molti altri aspetti positivi che emergono a conclusione dell’ottavo anno del progetto seconda squadra, a partire dal numero di talenti pronto a fare il salto tra i grandi. Sulla scia di Yildiz ce ne sono diversi, in parte noti per aver già assaporato la prima squadra con qualche convocazione: da Gil (difensore classe 2009) a Puczka (terzino sinistro 2005) fino a Owusu (centrocampista classe 2005) e Faticanti (centrocampista classe 2004).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Juve Next Gen chiude quinta: miglior posizionamento di sempre. Ecco chi sono i nuovi Yildiz

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