Juventus Next Gen quinta in campionato | è il miglior piazzamento di sempre L’avversaria ai playoff

La squadra Primavera si trova al quinto posto in classifica, raggiungendo il miglior risultato di sempre in campionato. La posizione permette di qualificarsi ai playoff, dove affronterà una squadra avversaria determinata. La stagione ha visto la formazione ottenere risultati significativi rispetto alle annate precedenti. Attualmente, la squadra si prepara alle sfide decisive per proseguire il cammino nel torneo.

Juventus Next Gen quinta in campionato: è il miglior piazzamento di sempre. L’avversaria dei bianconeri al primo turno playoff. La regular season della Juventus Next Gen si chiude con un pareggio per 2-2 contro il Bra, al termine di una sfida intensa che conferma il trend positivo dei bianconeri. Nonostante il doppio vantaggio siglato da Gunduz e Oboavwoduo, la squadra di Massimo Brambilla si è fatta rimontare dal gol di Rabuffi e da uno sfortunato autogol di Pagnucco. Il pari, tuttavia, permette ai torinesi di mantenere il quinto posto in classifica e di allungare a sei la striscia di risultati utili consecutivi. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il focus si sposta ora sulla fase playoff, dove la Next Gen affronterà in casa la Vis Pesaro (decima classificata) nel primo turno del girone.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Juventus Next Gen 2-0 Carpi | HIGHLIGHTS Serie C | Matchday 20

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