Dopo la partita tra Udinese e Juventus, Yildiz ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky. Ha dichiarato di aver sempre lavorato con impegno per la squadra e si è detto soddisfatto della vittoria. Nel corso del discorso ha anche parlato delle proprie origini e del percorso che lo ha portato a giocare in questa squadra.

Yildiz ai microfoni di Sky ha parlato nel post partita di Udinese Juve andando ad analizzare nei dettagli la prestazione dei bianconeri. Yildiz è intervenuto a Sky nel post partita di Udinese Juve. Le sue dichiarazioni. MOMENTO – « Bene, ma io faccio sempre tutto per la squadra. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte come l’Udinese. Sono contento per la squadra per questa vittoria ». FUTURO – « Io provo sempre di fare di più. Ma come ho detto prima, io faccio tutto per la squadra e il resto viene da solo ». DALL’ESORDIO NEL 2023 AD OGGI – « Io penso che sono cambiato tanto, sono cresciuto anche a livello di testa, la mentalità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz a Sky: «Io faccio sempre tutto per la squadra. Sono contento della vittoria. Ecco dove sono cresciuto in questi anni»

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