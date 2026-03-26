Valsusa Filmfest la 30esima edizione dedicata a Fabrizio De André | tutti gli appuntamenti dal 28 marzo al 24 maggio a Torino e provincia

Dal 28 marzo al 24 maggio 2026 si svolge la 30esima edizione del Valsusa FilmFest, una rassegna cinematografica e culturale che si terrà a Torino e nella provincia. La manifestazione è dedicata a Fabrizio De André e si concentra sui temi della memoria storica, della montagna, dell’ambiente e dell’inclusione sociale. La rassegna coinvolge diverse location e propone numerosi eventi e proiezioni.

Dal 28 marzo al 24 maggio 2026 torna il Valsusa FilmFest, rassegna cinematografica e culturale di comunità dedicata ai temi della memoria storica, della montagna, dell’ambiente e dell’inclusione sociale. L’edizione di quest’anno rende omaggio a Fabrizio De André, figura centrale della musica e della cultura italiana, ricordato come cantore degli ultimi e interprete sensibile delle contraddizioni sociali e della fragilità della natura. Il festival si sviluppa in otto comuni della Valle di Susa — Almese, Avigliana, Caprie, Chianocco, Condove, Oulx, San Giorio di Susa e Villar Focchiardo — oltre a Torino, dove il 25 aprile è previsto un appuntamento al Museo Diffuso della Resistenza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Valsusa Filmfest, la 30esima edizione dedicata a Fabrizio De André: tutti gli appuntamenti dal 28 marzo al 24 maggio a Torino e provincia Articoli correlati 8 marzo: tutti gli appuntamenti per la festa della donna a Bologna e provinciaBologna, 7 marzo 2026 – In occasione della Giornata internazionale della donna, si moltiplicano le iniziative culturali e di sensibilizzazione,... Palinsesti TV 22-28 Marzo: Tutti gli appuntamenti clou con Rai1 protagonistaI palinsesti TV della settimana dal 22 al 28 marzo 2026 presentano debutti, repliche e prime visioni su Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema. Aggiornamenti e notizie su Valsusa Filmfest Al via il Valsusa Filmfest: appuntamento il 28 marzo a CondovePrende il via sabato 28 marzo a Condove la 30ª edizione del Valsusa Filmfest, rassegna cinematografica e culturale che da trent’anni anima la Valle di Susa con un programma diffuso dedicato ai temi de ... torinoggi.it Valsusa Filmfest 2026 dedicato a De Andrè: programma, luoghi e ospiti (da Mauro Pagani e i Tazenda a Mike Moran)Dal 28 marzo al 24 maggio 2026 si svolge la trentesima edizione del Valsusa Filmfest, il festival cinematografico e culturale di comunità che anima 8 comuni della Valle di Susa con un ricco programma, ... mentelocale.it