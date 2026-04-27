La guerra riaccende il rischio stagflazione e frena la crescita

La guerra in corso ha nuovamente agitato i mercati internazionali, riportando l’attenzione sull’inflazione che molti avevano trascurato. La tensione tra le parti coinvolte ha effetti diretti sull’economia globale, contribuendo a un rallentamento della crescita e aumentando il rischio di stagflazione. Le variazioni nei prezzi delle materie prime e le incertezze politiche continuano a influire sui mercati finanziari e sulle scelte degli investitori.

LA GUERRA torna a scuotere i mercati globali e riporta al centro una variabile che molti investitori avevano sottovalutato: l’inflazione. È questo il punto di partenza di una recente analisi di Giordano Lombardo, fondatore e ceo della società di gestione Plenisfer Sgr. "Il conflitto ha scosso lo status quo", osserva Lombardo, sottolineando come l’impatto non si limiti al petrolio ma si estenda a catene di approvvigionamento. Il rischio più concreto è quello di uno scenario di stagflazione, con crescita debole e prezzi in rialzo, una combinazione particolarmente insidiosa per gli investitori. La strategia adottata da Plenisfer Investments punta innanzitutto sulla prudenza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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