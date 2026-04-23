Crescita italiana appesa alla durata della guerra | a rischio 0,2 punti di aumento del pil E il Dfp evoca il rischio stagflazione

L’economia italiana mostra segnali di incertezza legati alla durata del conflitto in Medio Oriente. Secondo il Documento di finanza pubblica, una guerra prolungata potrebbe ridurre dello 0,2 punti percentuali la crescita del PIL. Il ministro dell’Economia ha commentato scherzosamente che le previsioni sono difficili e ha suggerito di chiedere a una figura politica statunitense, facendo riferimento ai diversi scenari economici valutati nel documento ufficiale.

“Qualche giornalista mi ha chiesto cosa prevedo. Io dico ‘chiedetelo a Trump‘”, ha scherzato mercoledì Giancarlo Giorgetti, parlando dei diversi scenari economici inseriti nel Documento di finanza pubblica per tener conto del rischio che la guerra in Medio Oriente non si risolva a breve. Il rischio, checché ne pensi Giorgia Meloni che durante il consiglio dei ministri avrebbe chiesto al titolare del Mef “un po’ di ottimismo“, è che le cose vadano decisamente peggio rispetto alla crescita dello 0,6% prevista nello scenario base. Il Mef, nel testo che delinea il quadro tendenziale dei conti (anche quest’anno manca la parte programmatica, cioè...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crescita italiana appesa alla durata della guerra: a rischio 0,2 punti di aumento del pil. E il Dfp evoca il rischio stagflazione Notizie correlate La guerra in Iran fa saltare le stime del governo su pil e deficit. Giorgetti teme un aumento dei tassi e l’Ue evoca la stagflazioneLunedì scorso i dati Istat sull’andamento della crescita e dell’indebitamento nel 2025 avevano smentito le previsioni del governo, allontanando... Dfp, in scenario di rischio -0,2 punti sul Pil 2026, -0,8 nel 2027In uno scenario alternativo in cui permanesse "una situazione altamente conflittuale, con un'evoluzione più avversa e un ritorno molto più lento a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Deficit, l'Italia appesa a pochi decimali. Oggi il dato Eurostat e in cdm arriva il Dfp; Le nuove frontiere della Mobile Economy: dai device alle app la spesa cresce; Allarme Cgil: Cig da record. Marche, industria in picchiata: Così si va verso la recessione; Italia appesa ai camion: cinque giorni di sciopero possono paralizzare il Paese. Crescita italiana appesa alla durata della guerra: a rischio 0,2 punti di aumento del pil. E il Dfp evoca il rischio stagflazioneIl Dfp avverte: il conflitto in Medio Oriente potrebbe ridurre la crescita dell'Italia e portare a uno scenario di stagflazione ... ilfattoquotidiano.it La mancata crescita della produttività italiana si spiega molto facilmente così - facebook.com facebook La guerra di Trump pesa sui conti italiani: crescita tagliata a +0,6% (e il dato è già vecchio). Giorgetti non esclude lo scostamento di bilancio di @La_brus x.com