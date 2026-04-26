Durante un'intervista a Verissimo, l'attore ha spiegato di non aver ancora recuperato pienamente la memoria, precisando di ricordare solo eventi recenti. Ha aggiunto che la sua memoria si limita a ricordi a breve termine, senza fornire dettagli su quanto accaduto in passato. La conversazione si è concentrata sulle difficoltà legate alla perdita di memoria e sul percorso di recupero che sta affrontando.

Marco Bocci ha fatto tappa a Verissimo, dove ha fatto un bilancio della sua carriera e, più in generale, della sua vita. Intervistato da Silvia Toffanin, ha spiegato che, dopo aver affrontato una grave encefalite, ha cominciato ad avere problemi di linguaggio e di memoria. La parola l’ha recuperata completamente, la memoria no. Inoltre ha rivelato, scherzando, che è stato lasciato dalla moglie Laura Chiatti innumerevoli volte. Marco Bocci a Verissimo: "Non desideravo fare l'attore, ma il pilota di aerei" L'attore e regista: "Ora ho solo la memoria a breve termine" Il legame con la moglie Laura Chiatti Marco Bocci a Verissimo: “Non...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marco Bocci non ha recuperato pienamente la memoria, "ho solo quella a breve termine": il racconto a Verissimo

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