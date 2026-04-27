La giunta regionale sospende la nomina di Sambataro all' Autorità di audit

La giunta regionale ha deciso di sospendere in autotutela la nomina di Marco Sambataro a dirigente generale dell’Ufficio speciale Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea della Presidenza regionale. La decisione è stata presa durante la seduta odierna e riguarda l’efficacia della nomina stessa. Nessun altro dettaglio sul motivo o sulle procedure adottate è stato comunicato.

La giunta regionale, nella seduta di oggi, ha deliberato la sospensione in autotutela dell’efficacia della nomina di Marco Sambataro a dirigente generale dell'Ufficio speciale Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea della Presidenza della Regione. Il provvedimento è.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate "Conflitto d'interessi", la Giunta regionale sospende la nomina di Marco Sambataro all'Autorità di auditLa giunta regionale, nella seduta di oggi, ha deliberato la sospensione in autotutela dell’efficacia della nomina di Marco Sambataro a dirigente... Marco Sambataro nominato nuovo dirigente dell'autorità di AuditÈ Marco Sambataro il nuovo dirigente generale dell'Autorità di Audit della Presidenza della Regione Siciliana. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: EX ILVA/ Stop alla centrale: Acciaierie d'Italia impugna l'ordinanza del sindaco di Taranto; PROVINCIA DI SALERNO. GIOVANNI GUZZO: DA OGGI RIAPERTO A BUCCINO IL PONTE DI SAN CONO. Sambataro all’Autorità di audit: la giunta sospende la nominaPALERMO – La giunta regionale, nella seduta di oggi, ha deliberato la sospensione in autotutela dell’efficacia della nomina di Marco Sambataro a dirigente generale dell’Ufficio speciale Autorità di au ... livesicilia.it Autorità di audit in Sicilia, la giunta sospende nomina di SambataroPalazzo d'Orleans, sede della Regione Siciliana. Credit: ImagoeconomicaPalazzo d'Orleans La giunta regionale siciliana, nella ... msn.com Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale - facebook.com facebook Apprendo da notizie di stampa che le autorità svizzere hanno intenzione di chiedere all’Italia il pagamento delle esose spese mediche che l’ospedale di Sion avrebbe sostenuto per i ricoveri, anche di poche ore, di alcuni ragazzi rimasti feriti nell’incendio di Cr x.com