Conflitto d' interessi la Giunta regionale sospende la nomina di Marco Sambataro all' Autorità di audit

La giunta regionale ha deciso oggi di sospendere in autotutela la nomina di Marco Sambataro come dirigente generale dell'Ufficio speciale Autorità di audit, incarico relativo ai programmi cofinanziati dall'Unione Europea. La decisione è stata presa durante la seduta odierna senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato a questa sospensione. La nomina era stata annunciata in precedenza e riguarda un ruolo chiave nel controllo e verifica delle risorse europee assegnate alla regione.

La giunta regionale, nella seduta di oggi, ha deliberato la sospensione in autotutela dell’efficacia della nomina di Marco Sambataro a dirigente generale dell'Ufficio speciale Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea della presidenza della Regione.Il provvedimento.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Marco Sambataro nominato nuovo dirigente dell'autorità di AuditÈ Marco Sambataro il nuovo dirigente generale dell'Autorità di Audit della Presidenza della Regione Siciliana. Nomina autorità di Audit, la Cisl Fp Sicilia non ci sta“In merito alla recente nomina del nuovo dirigente generale dell’Autorità di Audit della presidenza della Regione Siciliana, esprimiamo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I motivi del possibile conflitto d'interessi del nuovo direttore dell'Audit. Il governo valuta eventuali incompatibilità; Incompatibile e in conflitto d'interessi, all'Ars il caso dell'ultima nomina del governo Schifani; Sicilia, scoppia il caso sul rischio incompatibilità per un nuovo dirigente generale. Sambataro all’Autorità di audit: la giunta sospende la nominaPALERMO – La giunta regionale, nella seduta di oggi, ha deliberato la sospensione in autotutela dell’efficacia della nomina di Marco Sambataro a dirigente generale dell’Ufficio speciale Autorità di au ... livesicilia.it La nomina di Sambataro all’Autorità di Audit, incarico in bilicoPALERMO – In bilico l’incarico conferito dalla giunta regionale siciliana a Marco Sambataro come nuovo dirigente generale dell’Autorità di Audit della presidenza della Regione. Dopo i dubbi sollevati ... livesicilia.it Ieri il governo Schifani ha nominato Marco Sambataro direttore generale dell'ufficio Audit, che controlla la spesa dei fondi europei. «Si troverebbe a controllare il proprio lavoro pregresso». - facebook.com facebook