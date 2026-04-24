Un nuovo studio internazionale ha esaminato il DNA-barcoding delle formiche presenti in Europa, comprese quelle di origine aliena. Tra i ricercatori coinvolti c’è anche un italiano di 36 anni che lavora presso un museo di storia naturale a Berlino. L’indagine si concentra sulla creazione di una mappa genetica delle specie di formiche, con l’obiettivo di migliorare la comprensione della biodiversità e delle specie invasive nella regione.

Roma, 24 aprile 2026 – Il DNA-barcoding delle formiche europee: uno studio internazionale, a firmarlo c’è anche l’italiano Mattia Menchetti, 36 anni, talento emigrato all’estero, lavora al Museo di storia naturale di Berlino. Che cos’è il DNA-barcoding e a che cosa serve. Spiega lo scienziato al telefono con Quotidiano.net: “Ho studiato il frammento di un gene che viene utilizzato largamente negli animali per identificare gli organismi, alla fine è un po’ come quando si scannerizza un prodotto. Uno strumento molto utile anche per mappare le specie aliene invasive. Serve sia per assegnare il nome ma può essere utilizzato anche per studiare la distribuzione delle linee genetiche, per capire l’evoluzione di una certa specie nello spazio”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - DNA-barcoding delle formiche europee (anche aliene), lo scienziato: che cos’è e perché è importante. La mappa

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