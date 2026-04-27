La fuga con la figlia in Romania e la minaccia all' ex Dico che sei pedofilo condannata mamma a Torino

Una donna è stata condannata a tre anni di reclusione da un tribunale di Torino per aver portato la figlia di quattro anni in Romania senza rispettare le disposizioni legali e per aver accusato l'ex partner di pedofilia. La madre è stata riconosciuta colpevole di sottrazione di minore e calunnia, mentre la nonna materna è stata assolta. La vicenda riguarda il trasferimento della bambina e le controversie legali ad esso correlate.

Mamma condannata a tre anni di carcere per sottrazione di minore e calunnia, nonna materna assolta. Nei giorni scorsi, è terminato così il processo di primo grado per la vicenda della bimba che, a quattro anni, sarebbe stata portata da Torino alla Romania, senza rispettare la decisione del.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Nessy Guerra, la sanremese bloccata in Egitto con la figlia e in fuga dall’ex, è stata condannata a sei mesi per adulterioOra Nessy Guerra, sanremese, ormai da più di due anni bloccata in Nord Africa con la figlia e in fuga dall’ex violento, teme di perdere l’affidamento... “Ti dico una cosa”. Mamma e figlia avvelenate con la ricina, cambia tutto!Il caso di Pietracatella continua a tingersi di sfumature sempre più inquietanti e complesse, delineando un giallo che sembra lontano da una... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Spaccata al negozio di ottica, rubano occhiali per 150mila euro: ladri in fuga bloccati a Bologna. Le trasferte dalla Romania per i furti; Ucraina, drone russo si schianta in Romania: oltre 200 evacuati; I 10 Paesi più economici per un viaggio ad Aprile; Romania (di nuovo) verso il caos, i socialdemocratici scaricano il premier: governo a rischio. Buongiorno a tutti! Ad inizio giugno sarò in Romania, e vorrei alcuni consigli: Per quanto riguarda il tour dei castelli della Transilvania, ho visto che ci sono varie agenzie che gli organizzano (Get your guide, Viator, Booking..) con più o meno gli stessi prezzi,me - facebook.com facebook Il Coro Nazionale di Camera “Madrigal – Marin Constantin” incanta #Bologna nella Basilica di San Petronio. Un viaggio di musica e cultura nell’Anno Culturale Romania-Italia 2026 . x.com