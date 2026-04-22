Il Consiglio di giustizia amministrativa ha deciso di accogliere l’appello di una ditta edile, annullando così l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Palermo. La decisione riguarda la riapertura del procedimento legato a una misura adottata nei confronti dell’azienda, coinvolta in un procedimento giudiziario di carattere amministrativo. La questione riguarda ora le implicazioni di questa decisione e le eventuali nuove verifiche.

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto l’appello presentato dalla Gm Edil, riaprendo la pratica relativa all’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Palermo. La decisione impone ora al Tar Sicilia di fissare un’udienza per valutare nel merito il provvedimento che aveva coinvolto i rapporti tra la società e l’immobiliare italo-belga, gestrice della spiaggia di Mondello prima che la Regione disponesse la decadenza delle concessioni. L’intreccio tra gestione dei servizi e profili societari. La vicenda ha origine dal provvedimento firmato dal prefetto Mariani, che aveva portato l’azienda immobiliare a interrompere ogni collaborazione con la Gm Edil.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondello, riapre il caso Gm Edil: il Cga blocca l’interdittiva

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