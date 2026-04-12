Attenti al vortice mortale Hormuz i pasdaran minacciano Trump

Le forze iraniane hanno dichiarato di avere il controllo totale dello Stretto di Hormuz e hanno avvertito che chi commetterà errori nelle proprie mosse rischia di rimanere intrappolato in acque potenzialmente pericolose. La comunicazione è stata fatta dai Guardiani della rivoluzione, che hanno anche minacciato direttamente l’ex presidente degli Stati Uniti, senza fornire ulteriori dettagli. La situazione nella regione rimane tesa e sotto stretta osservazione internazionale.

Le forze iraniane hanno il pieno controllo dello Stretto di Hormuz, sottolineano i Guardiani della rivoluzione anticipando il rischio, per i nemici, di rimanere intrappolati "nel vortice mortale" delle sue acque "se faranno i calcoli sbagliati". "Tutto il traffico è sotto lo stretto controllo delle forze armate", ha dichiarato il comando navale dei Pasdaran su X dopo che Donald Trump ha minacciato il blocco navale per le navi in entrata e in uscita dallo Stretto. Da Teheran avevano fatto sapere che lo Stretto di Hormuz è chiuso e rimarrà tale finché Washington non accetterà un accordo ragionevole. E' quanto ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, citando una fonte informata dei Pasdaran, dopo il fallimento dei negoziati a Islamabad tra Usa e Iran.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Attenti al vortice mortale". Hormuz, i pasdaran minacciano Trump Mentre Trump da un ultimatum all’Iran sullo stretto di Hormuz, i Pasdaran minacciano la chiusura totaleRischio di un’ulteriore escalation della guerra, dopo l’ultimatum di Trump all’Iran: “Apra Hormuz in 48 ore o colpiremo le centrali nucleari”. Dialogo tra Iran e Usa, ma i pasdaran ora minacciano di chiudere HormuzNonostante la diplomazia proceda, resta alta la tensione tra Washington e Teheran.