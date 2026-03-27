La FIA spiega perché ha graziato Mercedes per l'ala bifase | Piccola irregolarità come mezza griglia F1

La FIA ha deciso di non sanzionare Mercedes per l'ala anteriore bifase osservata in Cina, definendo la questione come una

Nikolas Tombazis spiega perché la FIA non ha sanzionato Mercedes per l'ala anteriore bifase vista in Cina: "Piccola irregolarità", nessun dolo e nessun vantaggio prestazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Mercedes salva per il trucco dell’ala bifase: “È stato un errore di calcolo”. E alla FIA va bene cosìNessuna sanzione alla Mercedes sul caso dell'ala anteriore "bifase" vista nel GP Cina della F1 2026: il team parla di errore, la FIA accetta e chiude...

Vasseur spiega perché Ferrari ha bocciato l’ala Macarena nel GP Cina F1: era un test estremoLa scuderia di Maranello ha preferito una scelta conservativa dopo le deduzioni tratte a margine dei test effettuati a Shanghai per i rischi...

Altri aggiornamenti su La FIA spiega perché ha graziato...

Temi più discussi: Il boss della Formula E spiega il piano riuscito di Toto Wolff: così Mercedes domina la nuova F1; Formula 1 | Caso ala anteriore: per la FIA la Mercedes non è irregolare; F1 | Mistero chiarito: non esiste l'ala Mercedes bi-fase, ma c'era un problema; F1 | Tombazis assolve la Mercedes sull'ala anteriore.

F1, l'anomalo movimento dell'ala Mercedes in Cina: cosa è successo e la posizione FiaUn movimento non colto subito nel weekend di Shanghai, ma che poi ha preso piede con il più classico dei tam tam social dopo la gara in Cina: l'ala anteriore Mercedes, al momento di richiudersi alla s ... sport.sky.it

Ala ‘ballerina’, indulgenza FIA: la scappatoia ‘avaria’ ha salvato la Mercedes, ma un errore di calcolo non è un problema tecnicoSull'ala anteriore non c'è zona grigia, la Mercedes si è salvata dalla squalifica con la scappatoia dell'avaria ... formulapassion.it

La McLaren si mette davanti a tutti nel venerdì del Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1. Ma può davvero battere la Mercedes su una pista su cui la Ferrari sta faticando Per saperne di più, vai su Automoto.it: https://www.automoto.it/formula1/f1-mcla - facebook.com facebook

Fia, il direttore tecnico Tombazis: "Ala Mercedes in Cina, non c'era dolo e non rilevante" #SkyMotori #F1 #Formula1 #JapaneseGP x.com