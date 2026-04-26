Il Teatro La Fenice ‘licenzia' Beatrice Venezi | Annullate le collaborazioni gravi dichiarazioni pubbliche

Il Teatro La Fenice ha comunicato di aver interrotto tutte le collaborazioni con la direttrice d'orchestra, a seguito di dichiarazioni pubbliche considerate offensive nei confronti dell’Orchestra e del teatro. La decisione arriva dopo che Venezi aveva rilasciato alcune affermazioni che hanno suscitato reazioni negative all’interno dell’ambiente musicale e culturale. La Fondazione ha precisato di aver preso questa scelta senza ulteriori dettagli o negoziazioni in corso.

La Fondazione Teatro La Fenice ha deciso di interrompere ogni collaborazione con Beatrice Venezi per dichiarazioni ritenute offensive verso l'Orchestra e il teatro stesso. Dopo mesi di tensioni, è quindi arrivata la rottura. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli: "Piena fiducia al sovrintendente".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Fondazione La Fenice: "Annullate tutte le collaborazioni con Beatrice Venezi"La nota: "Decisione è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e... La Fenice, annullate tutte le collaborazioni con Beatrice Venezi. Giuli: pieno sostegno al sovrintendenteLa Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Beatrice Venezi: A La Fenice posti tramandati di padre in figlio. Orchestra in rivolta; Beatrice Venezi, il contratto alla Fenice è un caso. Il teatro rifiuta di comunicarlo; Venezia, i lavoratori della Fenice rispondono alle dichiarazioni di Beatrice Venezi; La Fenice, nuova polemica su Beatrice Venezi: Posti tramandati di padre in figlio. Beatrice Venezi, il Teatro La Fenice licenzia la dirigente d'orchestra per le accuse di nepotismo. «Io non ho padrini»Si chiude ogni tipo di rapporto tra il Teatro La Fenice e il maestro d'orchestra Beatrice Venezi. Dopo le polemiche esplose nei giorni scorsi per l’intervista concessa ... ilmessaggero.it La Fenice licenzia Beatrice Venezi, lo stop immediato dopo le accuse della direttrice: «In questa orchestra posti ereditati di padre in figlio»«La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro ... leggo.it La Fenice licenzia Beatrice Venezi: "Annullate tutte le collaborazioni" - facebook.com facebook La Fenice ha annullato l’incarico a Beatrice Venezi x.com