Fondazione La Fenice | Annullate tutte le collaborazioni con Beatrice Venezi

La Fondazione Teatro La Fenice ha annunciato l’annullamento di tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi. La decisione è stata comunicata dal sovrintendente della fondazione, Nicola Colabianchi. La comunicazione riguarda esclusivamente i rapporti professionali tra la fondazione e il maestro. Per ora, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi di questa scelta.

La nota: "Decisione è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra" "La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi". A dirlo è la stessa Fondazione che spiega: "La decisione è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione .🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Venezia, orchestrali della Fenice protestano contro la nomina di Beatrice Venezi. LaPresse

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