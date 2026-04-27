La Fenice ha deciso di interrompere la collaborazione con Beatrice Venezi a seguito di alcune dichiarazioni controversie. La motivazione ufficiale riguarda le presunte offese rivolte all’orchestra, dopo che la direttrice aveva criticato i musicisti per la trasmissione dei ruoli nel tempo. Il ministro competente ha dichiarato di aver preso atto della decisione della gestione del teatro.

Il direttore aveva rinfacciato ai musicisti di «passarsi i posti di padre in figlio». Il ministro Alessandro Giuli prende atto della decisione. Beatrice Venezi non è più direttore d’orchestra del teatro La Fenice. A renderlo noto, nel pomeriggio di ieri, è stata la stessa Fondazione Teatro La Fenice, attraverso il sovrintendente Nicola Colabianchi, che in una nota ha fatto presente di aver stabilito di «annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi ». Una decisione grave, prosegue il comunicato, «maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua orchestra».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Fenice incenerisce Beatrice Venezi: «Stop collaborazioni, offese all’orchestra»

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