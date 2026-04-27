Dopo un anno dall’annuncio ufficiale, il 22 settembre 2025, il rapporto di lavoro con la direttrice d’orchestra al teatro La Fenice di Venezia è stato interrotto dopo sette mesi e quattro giorni. La revoca dell’incarico segue un lungo periodo di polemiche con i sindacati, iniziato subito dopo la nomina e durato diversi mesi. La decisione è stata comunicata ufficialmente a pochi giorni dalla fine dell’anno.

Il suo incarico al teatro La Fenice di Venezia era stato annunciato un anno prima, il 22 settembre 2025, ma sette mesi e quattro giorni dopo, è stata clamorosamente revocata. La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, il prossimo 1° ottobre, non entrerà in carica come direttrice musicale stabile del Gran Teatro La Fenice di Venezia, incarico che avrebbe avuto durata quadriennale. La Fondazione Teatro La Fenice, presieduta dal sindaco veneziano Luigi Brugnaro, ha annunciato ieri, domenica 26 aprile, tramite il sovrintendente Nicola Colabianchi, di aver deciso di "annullare tutte le collaborazioni future con la maestra Beatrice Venezi"....🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - La Fenice contesa e Beatrice Venezi: dopo sette mesi di polemiche coi sindacati è finita così

Venezia, orchestrali della Fenice protestano contro la nomina di Beatrice Venezi. LaPresse

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