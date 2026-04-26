Cala il sipario sull' affair Beatrice Venezi alla Fenice Dopo mesi di polemiche la direttrice d' orchestra esce ufficialmente di scena
Dopo settimane di discussioni e tensioni, la direttrice d'orchestra lascia il suo incarico alla Fenice. Il sovrintendente ha comunicato ufficialmente la decisione di annullare tutte le attività e impegni collegati alla sua figura, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni. La notizia segna la conclusione di un periodo caratterizzato da polemiche pubbliche e decisioni prese dall'ente gestionale riguardo alla leadership artistica.
Non a caso il ministro Alessandro Giuli ha ribadito la fiducia a Colabianchi: un indiretto imprimatur alla decisione di interrompere ogni collaborazione tra Venezi e la Fenice che significa soprattutto una cosa: da Roma c'è la volontà di sgonfiare il caso. Sulla chiusura di una vicenda a rischio deflagrazione in pochi mesi, all'arrivo (previsto in ottobre) del nuovo direttore in teatro, stanno incidendo quindi una serie di fattori. La campagna elettorale a Venezia sta mettendo in discussione le certezze del centrodestra e oggettivamente l'esito del referendum avrebbe consigliato al Governo Meloni più miti consigli sotto diversi fronti.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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