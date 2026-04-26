Dopo settimane di discussioni e tensioni, si conclude ufficialmente la vicenda riguardante la direttrice d'orchestra alla Fenice. Il sovrintendente ha comunicato di aver deciso di annullare tutti gli impegni relativi alla figura coinvolta, senza fornire dettagli aggiuntivi. La decisione arriva a seguito di un periodo caratterizzato da polemiche e critiche pubbliche. La situazione si chiude con questa comunicazione ufficiale da parte della gestione dell'ente.

Non a caso il ministro Alessandro Giuli ha ribadito la fiducia a Colabianchi: un indiretto imprimatur alla decisione di interrompere ogni collaborazione tra Venezi e la Fenice che significa soprattutto una cosa: da Roma c'è la volontà di sgonfiare il caso. Sulla chiusura di una vicenda a rischio deflagrazione in pochi mesi, all'arrivo (previsto in ottobre) del nuovo direttore in teatro, stanno incidendo quindi una serie di fattori. La campagna elettorale a Venezia sta mettendo in discussione le certezze del centrodestra e oggettivamente l'esito del referendum avrebbe consigliato al Governo Meloni più miti consigli sotto diversi fronti.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cala il sipario sull'affaire Beatrice Venezi alla Fenice. Dopo mesi di polemiche la direttrice d'orchestra esce ufficialmente di scena

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