Durante le celebrazioni del Koningsdag a Dokkum, la famiglia reale olandese ha indossato abiti coordinati in diversi colori. Il re ha scelto il blu, mentre le figlie portavano il rosso e il bianco. La regina Maxima ha optato per il giallo. I vestiti sono stati scelti per rappresentare i colori della bandiera locale del comune frisone. La famiglia reale ha partecipato alle festività con un abbigliamento studiato appositamente per l'occasione.

Il Koningsdag è una festa nazionale che si celebra ogni 27 aprile, giorno del compleanno di Willem-Alexander dei Paesi Bassi, in una città olandese sempre diversa: nel 2026 è toccato a Dokkum a ospitare il Giorno del Re (questo il significato di Koningsdag). Per il ricco programma di celebrazioni previste nella località nella provincia della Frisia situata nel nord del paese, la famiglia reale ha scelto un dress code studiato nel manuale dell'abbigliamento diplomatico. Gli outfit indossati dai sovrani e dalle loro figlie, visti nel loro insieme, andavano infatti a comporre i colori della bandiera di Dokkum che sono gli stessi colori della bandiera olandese con l'aggiunta del giallo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La famiglia reale olandese e quel look coordinatissimo e studiato a tavolino per festeggiare re Willem-Alexander dei Paesi Bassi

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