Blind El Ma e Soniko | Non siamo un prodotto studiato ‘a tavolino’ per Sanremo

Il trio Blind, El Ma e Soniko partecipa alla sezione ‘Nuove proposte’ al 76° Festival della canzone italiana con il loro brano. I tre artisti affermano di non essere stati creati come prodotto studiato appositamente per l’evento. La loro presenza al festival è confermata dall’iscrizione e dalla partecipazione ufficiale alla gara. Il loro appuntamento musicale si svolge in questa occasione specifica.

Il trio è in gara nella sezione ‘Nuove proposte’ al 76° Festival della canzone italiana con il singolo ‘Nei miei Dm’, attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digitale Da queste prime serate di Sanremo, i giovani Blind, El Ma e Soniko sono apparsi come la proposta giovanile più fresca ed ‘easy listning’ del 76esimo Festival della canzone italiana. Il pubblico in sala li ha applauditi e sostenuti come il trio più pulito e innovativo della produzione musicale italiana. La formazione, tuttavia, è un progetto nato nel 2025 che ha unito tre anime artistiche diverse. Hanno conquistato il loro posto all’Ariston vincendo Area Sanremo 2025: il concorso organizzato dalla città di Sanremo (Im) e dall’Orchestra sinfonica, superando una selezione durissima a cui avevano partecipato oltre 500 candidati. 🔗 Leggi su Funweek.it

Blind, El Ma & Soniko saranno in gara al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte.

