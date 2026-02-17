‘Esercito e società nell’Alto Adriatico al tempo di Roma antica’ presentazione del libro di Bazzocchi

Il libro di Bazzocchi, intitolato ‘Esercito e società nell’Alto Adriatico al tempo di Roma antica’, arriva a Ferrara perché l’autore vuole approfondire come le truppe romane influenzassero le comunità locali. Durante la presentazione, lo storico ha mostrato con esempi concreti come le legioni romane modificassero abitudini e strutture sociali nelle zone costiere. La rassegna ‘Racconti sotto l’ulivo’ dell’Ego’ Lounge ha portato a Ferrara un ospite speciale, che ha attirato l’attenzione di molti appassionati di storia.

La rassegna letteraria 'Racconti sotto l'ulivo' dell'Ego' Lounge a Ferrara ha un ospite davvero particolare. Infatti venerdì 20, alle 18.30, sarà presente Alessandro Bazzocchi con il suo volume 'Esercito e società nell'Alto Adriatico al tempo di Roma antica'. L'autore è ben noto negli ambienti universitari e della ricerca essendo docente incaricato nell'Università di Ferrara, dopo una laurea in papirologia e un dottorato di ricerca in Storia romana, con diversi periodi di studi all'estero.

