La Domenica Sportiva trasforma Atripalda in un' arena di sport passione e inclusione

A Atripalda si è svolta la quarta edizione de La Domenica Sportiva, evento che ha coinvolto numerosi cittadini di tutte le età. La manifestazione ha visto le strade del centro cittadino animate da appassionati di sport che hanno partecipato a varie attività e iniziative. L’evento si è concluso con un largo afflusso di pubblico, confermando il coinvolgimento della comunità locale in questa giornata dedicata alla passione sportiva.

Una vera festa dello sport ha trasformato Atripalda in un’arena di gioia, inclusione e passione. La IV edizione de La Domenica Sportiva si chiude con un successo di partecipazione importante: tantissimi cittadini, dai più piccoli ai meno giovani, hanno affollato le strade per celebrare il valore.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Casa Verona ospita un weekend di sport, inclusione e la diretta della cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi in ArenaDalla diretta della cerimonia inaugurale alla "Giornata Slovacca", passando per progetti senza barriere e storie di calcio inclusivo Tre giornate di... Vivi la passione dello sport: all'outlet di Vicolungo tornano gli Sport DaysDopo il successo dello scorso anno, a Vicolungo The Style Outlets tornano gli Sport Days con un fine settimana ricco di sfide virtuali, tornei dal... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: EcoRun Varese: quasi 1100 iscritti per la festa dello sport del 25 e 26 aprile; EcoRun ridisegna Varese, domenica di sport ma traffico rivoluzionato; Rai Sport Domenica 19 Aprile - Guida alla programmazione, telecronisti, eventi live e streaming; Stramilano | 50.000 corridori a Milano tra sport e solidarietà. La domenica sportiva, settant’anni da antologiaL’11 ottobre 1953, tre mesi prima dell’avvio delle trasmissioni televisive, andava in onda la puntata d’esordio de La domenica sportiva. Tre soli servizi, senza sigla e senza conduzione in studio: gli ... avvenire.it La domenica sportiva, 70 anni da celebrare. Da Brera a Maradona, le leggende della tv che fuSi parlava della Nazionale di calcio, l’altra sera alla Domenica sportiva di Rai 2. E Adriano Panatta, opinionista, invitava a smetterla di rimpiangere: i Baggio, i Totti e gli altri fuoriclasse non ... repubblica.it Lele Adani FURIOSO a La Nuova Domenica Sportiva sul caso arbitri: "Ci sono due filoni e vanno divisi. Il primo sarebbe molto grave, cioè quello eventualmente di collaborazione, rapporto su dei favoritismi sulle designazioni. Fermi tutti, lì dobbiamo veram - facebook.com facebook Lele #Adani FURIOSO a La Nuova Domenica Sportiva sul caso arbitri: "Ci sono due filoni e vanno divisi. Il primo sarebbe molto grave, cioè quello eventualmente di collaborazione, rapporto su dei favoritismi sulle designazioni. Fermi tutti, lì dobbiamo vera x.com