Vivi la passione dello sport | all' outlet di Vicolungo tornano gli Sport Days

Vicolungo The Style Outlets organizza di nuovo gli Sport Days, perché l’evento ha attirato molte persone l’anno scorso. Questa volta, il fine settimana propone gare di e-sport, tornei di tennis e tanti premi per i partecipanti. Un modo per coinvolgere tutti gli appassionati di sport e divertimento.

Dopo il successo dello scorso anno, a Vicolungo The Style Outlets tornano gli Sport Days con un fine settimana ricco di sfide virtuali, tornei dal vivo e premi imperdibili. Sabato 21 e domenica 22 febbraio sarà allestita una postazione gaming interattiva dove gli ospiti potranno cimentarsi nelle specialità che stanno accendendo il grande inverno sportivo. Dall’emozione dello sci al brivido dello snowboard, dallo slittino al pattinaggio: tutti potranno vivere l'adrenalina delle piste e tentare di conquistare il podio per una foto ricordo. Per i tanti appassionati di padel, il week end degli Sport Days di Vicolungo si completerà con il primo torneo doppio maschile di padel firmato Vicolungo The Style Outlets.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Nel weekend del 20 e 21 dicembre si è svolta a Roma la terza edizione degli Inclusive Sport Days, evento di beneficenza organizzato da Msp Roma in collaborazione con G Sport Village.

Il Napoli affronta un periodo complicato, segnato da recenti sconfitte contro Benfica e Udinese, che influenzano il morale e la fiducia della squadra.

