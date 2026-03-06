Casa Verona ospita un weekend di sport inclusione e la diretta della cerimonia d' apertura delle Paralimpiadi in Arena

A Verona, Casa Verona accoglie un fine settimana dedicato allo sport, all’inclusione e alla diretta della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi in Arena. Per tre giorni, la città si anima con eventi e iniziative che coinvolgono diversi attori internazionali, concentrandosi sui Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. L’evento mira a promuovere la partecipazione e la consapevolezza attraverso momenti condivisi di sport e cultura.

Dalla diretta della cerimonia inaugurale alla "Giornata Slovacca", passando per progetti senza barriere e storie di calcio inclusivo Tre giornate di sport, inclusione e dialogo internazionale scandiscono il fine settimana a Verona nel percorso attraverso i Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Casa Verona, negli spazi dell'ex Arsenale, diventa il punto di riferimento di un programma che unisce partecipazione popolare, testimonianze di atleti e appuntamenti culturali, restituendo alla città un ruolo centrale nel cammino verso l'appuntamento paralimpico. Venerdì 6 marzo l'attenzione si concentra sulla cerimonia inaugurale, ospitata nella cornice dell'Arena di Verona.