La Dinamo Brindisi chiude la regular season con il ruolino di marcia perfetto in casa

La Dinamo Brindisi ha concluso la regular season con una vittoria in casa contro la Valentino Basket Castellaneta, terminata 79-75 al PalaZumbo. Con questo risultato, la squadra si è posizionata al terzo posto in classifica con 40 punti, condividendo la posizione con altre tre formazioni. La partita ha rappresentato l'ultima gara di regular season per i brindisini, che hanno concluso il campionato senza sconfitte casalinghe.

BRINDISI - La Dinamo Brindisi chiude la regular season nel migliore dei modi, superando la Valentino Basket Castellaneta per 79-75 al PalaZumbo e conquistando un prestigioso terzo posto a quota 40 punti, in coabitazione con Matera, Reggio Calabria e Ragusa. Un piazzamento che proietta i biancoblu.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Dinamo Brindisi: ultima sfida di Regular season contro Castellaneta al PalaZumboBRINDISI - Ultimo appuntamento della regular season per la Dinamo Brindisi che domenica 26 aprile alle ore 18:00 tornerà sul parquet del PalaZumbo... Leggi anche: La Pianese chiude la regular season a Terni: vuole conquistare il diritto ad esordire in casa nei playoff Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: B Interregionale, l'Esperia verso i playoff: avversaria la Dinamo Brindisi; La Dinamo accelera dopo l'avvio e dilaga a Mola: 61 - 79 al PalaPinto; Basket Serie B, Catanzaro si prende il derby calabrese, Viola 2ª nonostante il Ko di Matera. Classifica e risultati; LA TOP TEN RAC GUS DELLA SETTIMANA. Dinamo Brindisi: ultima sfida di Regular season contro Castellaneta al PalaZumboLa Dinamo, già certa della qualificazione ai playoff, arriva all’appuntamento forte di quattro vittorie consecutive ... brindisireport.it Serie B - La Dinamo accelera dopo l’avvio e dilaga al PalaPinto di MolaLa Dinamo Brindisi prosegue il suo momento positivo e centra la quarta vittoria consecutiva espugnando il campo della Mola New Basket con il punteggio di 61-79, nella penultima giornata di ... pianetabasket.com Dinamo Basket Brindisi - Valentino Basket Castellaneta - facebook.com facebook