La difesa dell'Inter ha dichiarato che i tifosi possono stare tranquilli, affermando che la squadra non ha mai agito in modo scorretto. Dal punto di vista dell'Inter, l'indagine avviata dalla Procura di Milano riguarda la società ma non rappresenta una minaccia immediata. La posizione ufficiale sottolinea che non ci sono coinvolgimenti diretti e che l'attenzione rimane concentrata sulle attività sportive e sulla gestione quotidiana.

Vista dall'Inter, l'indagine della Procura di Milano è una cosa lontana anche se la riguarda direttamente. "Abbiamo appreso tutto dalla stampa, siamo meravigliati per quanto sta emergendo", dice il presidente Marotta, poco prima che la squadra scenda in campo a Torino. Eppure, vista da fuori, l'Inter sembra esserci tremendamente dentro. L'accusa di concorso in frode sportiva mossa a Rocchi non nasce al bar sport, ma a San Siro, in un ambiente già attenzionato dalla Procura per l'inchiesta sulle curve e sulla speculazione urbanistica legata allo stadio e chissà che non sia per questo motivo che gli inquirenti hanno raccolto le prove per formulare l'accusa all'ora autosospesosi designatore arbitrale, cioè quella di scegliere gli arbitri graditi all'Inter.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La difesa di Marotta: "Tifosi tranquilli, Inter mai scorretta"

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