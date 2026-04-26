Marotta a Dazn | Ripercussioni per l’Inter? Assolutamente no Siamo tranquilli e convinti della nostra correttezza

In un'intervista trasmessa su Dazn, l'amministratore delegato di una società calcistica ha dichiarato che non ci saranno ripercussioni per l’Inter, affermando di essere tranquillo e convinto della propria correttezza. La discussione si è concentrata sulle possibili conseguenze legali o sportive relative a questioni in corso, con il rappresentante che ha ribadito la fiducia nelle proprie azioni. La dichiarazione si inserisce nel quadro delle recenti vicende legate alla squadra e alle sue attività.

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